Spectacle de Slam avec Yannick Nédélec Saint-Branchs
Spectacle de Slam avec Yannick Nédélec Saint-Branchs dimanche 22 mars 2026.
Spectacle de Slam avec Yannick Nédélec
Avenue de la Foire Saint-Branchs Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 16:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Dimanche 22 Mars à 16h
Serge Rigolet Mots soufflés et boutons de nacre
Serge Rigolet nous raconte des histoires pour nous rassembler autour de ses émotions
Amour de l’art et amour de la vie exprimés avec des notes, avec des mots, toujours sensibles.
Dimanche 22 Mars à 16h
Serge Rigolet Mots soufflés et boutons de nacre
Serge Rigolet nous raconte des histoires pour nous rassembler autour de ses émotions
Amour de l’art et amour de la vie exprimés avec des notes, avec des mots, toujours sensibles.
Serge vous invite ainsi à partager son intimité d’artiste de conteur et de musicien.
Tarif Adulte 13 €
Adhérent 10 €
Réduit 6 € 13 .
Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 57 69 34 patrice.beyrand@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday, March 22 at 4pm
Serge Rigolet: Blown words and mother-of-pearl buttons
Serge Rigolet tells us stories to gather us around his emotions:
Love of art and love of life expressed with notes, with words, always sensitive.
L’événement Spectacle de Slam avec Yannick Nédélec Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-01-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme