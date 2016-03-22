Spectacle de Slam avec Yannick Nédélec Saint-Branchs

Spectacle de Slam avec Yannick Nédélec

Dimanche 22 Mars à 16h

Serge Rigolet Mots soufflés et boutons de nacre

Serge Rigolet nous raconte des histoires pour nous rassembler autour de ses émotions

Amour de l’art et amour de la vie exprimés avec des notes, avec des mots, toujours sensibles.

Serge vous invite ainsi à partager son intimité d’artiste de conteur et de musicien.

Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Sunday, March 22 at 4pm

Serge Rigolet: Blown words and mother-of-pearl buttons

Serge Rigolet tells us stories to gather us around his emotions:

Love of art and love of life expressed with notes, with words, always sensitive.

