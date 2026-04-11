Spectacle de théâtre avec la troupe Théâtre d’Appart à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle de théâtre avec la troupe Théâtre d’Appart à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 21:00:00

fin : 2026-08-24 22:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Vivez une soirée théâtrale intimiste et captivante sous les étoiles et au bord de l’Èvre.

La Drain’Guette, votre guinguette de plein air installée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, continue de faire vivre le spectacle vivant au cœur des Mauges. Ce cadre naturel et ombragé, bien connu des cyclistes de La Loire à Vélo et des promeneurs, s’ouvre cette fois-ci au théâtre de texte. Toujours proposé en participation libre (au chapeau), ce rendez-vous estival invite au partage et à la découverte artistique dans une ambiance simple et décontractée.

Pour cette fin de journée, la scène éphémère accueille le Théâtre d’Appart , un duo porté par le talent des comédiens Angélique Daudin et Bertrand Jolivet. Ensemble, ils proposeront une performance théâtrale complice, jouant sur la proximité avec le public pour partager une histoire pleine de justesse. Pendant que les spectateurs se laissent porter par le jeu des acteurs, les boissons locales et les planches apéritives restent à la carte, tandis que les plus jeunes peuvent s’amuser au parc à gosses avec ses jeux et tracteurs.

Pour agrémenter ce moment de culture en plein air, l’offre habituelle de l’établissement vous permettra de grignoter et de vous rafraîchir au bord de l’eau, idéal pour prolonger la douceur de cette soirée d’août. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Experience an intimate and captivating evening of theater under the stars and on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle de théâtre avec la troupe Théâtre d’Appart à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges