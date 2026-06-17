SPECTACLE DE THÉÂTRE LA DOCLE VITA Céret
SPECTACLE DE THÉÂTRE LA DOCLE VITA Céret mercredi 1 juillet 2026.
Céret
SPECTACLE DE THÉÂTRE LA DOCLE VITA
Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Représentation de la pièce de théâtre La Dolce Vita à la salle de l’Union de Céret.
Restitution des ateliers théâtre
Par la Compagnie Dirlida
.
Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Performance of the play La Dolce Vita at the Salle de l’Union in Cérét.
Presentation of the theater workshops
By the Dirlida Theater Company
L’événement SPECTACLE DE THÉÂTRE LA DOCLE VITA Céret a été mis à jour le 2026-06-17 par VALLESPIR TOURISME
À voir aussi à Céret (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE CÉRET TOUTE UNE HISTOIRE Céret 30 juin 2026
- SPECTACLE JEU DE L’AMOUR ET DE HASARD Céret 3 juillet 2026
- FERIA DE CÉRET Céret 10 juillet 2026
- FERIA DE CÉRET Céret 11 juillet 2026
- FERIA DE CÉRET Céret 12 juillet 2026