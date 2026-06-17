SPECTACLE DE THÉÂTRE LA DOCLE VITA Céret mercredi 1 juillet 2026.

Céret

SPECTACLE DE THÉÂTRE LA DOCLE VITA

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Représentation de la pièce de théâtre La Dolce Vita à la salle de l’Union de Céret.

Restitution des ateliers théâtre

Par la Compagnie Dirlida

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Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00

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English :

Performance of the play La Dolce Vita at the Salle de l’Union in Cérét.

Presentation of the theater workshops

By the Dirlida Theater Company

L’événement SPECTACLE DE THÉÂTRE LA DOCLE VITA Céret a été mis à jour le 2026-06-17 par VALLESPIR TOURISME