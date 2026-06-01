Spectacle de théâtre : La Fuite, Maison de Quartier Bottière, Nantes

Spectacle de théâtre : La Fuite Vendredi 5 juin, 18h20 Maison de Quartier Bottière Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:20:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:20:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

La Fuite, d’après M.Boulgakov

Russie, 1920. Coincés entre les Rouges et les Blancs, pris en étau entre les bolcheviks et les monarchistes, ils fuient vers l’inconnu pour sauver leur vie. Le délire de la guerre civile les submerge peu à peu. Dans le tumulte, la folie devient leur ultime refuge.

Maison de Quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 58 20 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552695276879 [{« type »: « email », « value »: « theatrouchka@gmail.com »}] La maison de quartier Bottière vous accueille depuis fin 2010 au sein du quartier Doulon-Bottière. Lieu de rencontres, d’échanges et d’entraide, la maison de quartier propose des activités de loisirs pour tout public. Une quarantaine d’associations se développent et proposent des ateliers et des modules de formation, des temps conviviaux, des actions de solidarité, des activités culturelles diversifiées ainsi que de nombreuses expositions.

Horaires d’ouverture :

Lundi : 14h00 – 18h00

Mardi : 09h00 – 12h30 | 14h00 – 18h00

Mercredi : 09h00 – 12h30 | 14h00 – 18h00

Jeudi : 09h00 – 12h30 | 14h00 – 18h00

Vendredi : 09h00 – 12h30 | 14h00 – 18h00

Samedi : Fermé

Dimanche : Fermé – Tramway ligne 1 arrêt Souillarderie

– Bus 11 arrêt Bois Robillard

Scènes choisies jouées par les élèves russo- et ukrainophones de 14 à 20 ans en français langue étrangère. Compagnie de théâtre inclusive Théâtrouchka. 15ansMQ moisdespratiquesartistiques2026