Nant

Spectacle de théâtre

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dialogue des plantes par la Cie l’Hiver nu

Expériences théâtrales pour entrer en relation avec les Herbes qui nous entourent

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A 20h, au Mas Razal

Sur réservation par mail 10 .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie contact@lemasrazal.fr

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English :

Dialogue des plantes by Cie l?Hiver nu

L’événement Spectacle de théâtre Nant a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)