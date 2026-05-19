Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle de théâtre Nant

Spectacle de théâtre Nant

Spectacle de théâtre Nant dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Cie Retour d'Ulysse

Ville : 12230 Nant

Département : Aveyron

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Nant

Spectacle de théâtre

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Dialogue des plantes par la Cie l’Hiver nu
Expériences théâtrales pour entrer en relation avec les Herbes qui nous entourent
En savoir plus

A 20h, au Mas Razal
Sur réservation par mail 10  .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie   contact@lemasrazal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dialogue des plantes by Cie l?Hiver nu

L’événement Spectacle de théâtre Nant a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Nant (Aveyron)