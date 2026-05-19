Spectacle de théâtre Nant
Spectacle de théâtre Nant dimanche 7 juin 2026.
Nant
Spectacle de théâtre
Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Dialogue des plantes par la Cie l’Hiver nu
Expériences théâtrales pour entrer en relation avec les Herbes qui nous entourent
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A 20h, au Mas Razal
Sur réservation par mail 10 .
Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie contact@lemasrazal.fr
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English :
Dialogue des plantes by Cie l?Hiver nu
L’événement Spectacle de théâtre Nant a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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