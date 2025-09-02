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SPECTACLE DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende

vendredi 7 août 2026 · Mende

SPECTACLE DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
Chemin de Saint-Ilpide
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Mende

SPECTACLE DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE

Chemin de Saint-Ilpide Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Spectacle de danse, ensembles et musique de chambre. Organisée par l’Académie internationale de musique
et de danse de la Lozère.

Informations, académie Internationale de Musique et de danse 04 66 65 22 86   .

Chemin de Saint-Ilpide Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 22 86 

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English :

L’événement SPECTACLE DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Mende

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