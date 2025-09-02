Informations pratiques

Mende

SPECTACLE DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE

Chemin de Saint-Ilpide Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Spectacle de danse, ensembles et musique de chambre. Organisée par l’Académie internationale de musique

et de danse de la Lozère.

Informations, académie Internationale de Musique et de danse 04 66 65 22 86 .

Chemin de Saint-Ilpide Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 22 86

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English :

L’événement SPECTACLE DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Mende