Spectacle Des histoires de blé Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Spectacle Des histoires de blé

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

**Samedi 23 mai de 20h à 23h, le musée des Moulins propose plusieurs représentation du spectacle Histoires de blé , des contes pour toute la famille.**

Des Histoires de blé Cie Ringard Deluxe -Tout public à 20h30 et 21h30 durée 30 min.

Pas de doutes, le blé ça peut faire des histoires ; histoires de céréales, de farine, de pain, bref de nourritures. Mais aussi des histoires d’argent, de richesses et de pauvreté… Des histoires de Blé ce sont des contes peuplés de personnages aux destinées fatales ou miraculeuses mais toujours pleines de rebondissements. Vous y rencontrerez un frère trop avide, une vieille bien chanceuse malgré sa pauvre condition et vous découvrirez une adaptation très libre du conte de Tolstoî Le grain de blé . Il est bien possible que tout cela nous donne à penser …

**Gratuit- Sans inscription**

**Samedi 23 mai de 20h à 23h, le musée des Moulins propose plusieurs représentation du spectacle Histoires de blé , des contes pour toute la famille.**

Des Histoires de blé Cie Ringard Deluxe -Tout public à 20h30 et 21h30 durée 30 min.

Pas de doutes, le blé ça peut faire des histoires ; histoires de céréales, de farine, de pain, bref de nourritures. Mais aussi des histoires d’argent, de richesses et de pauvreté… Des histoires de Blé ce sont des contes peuplés de personnages aux destinées fatales ou miraculeuses mais toujours pleines de rebondissements. Vous y rencontrerez un frère trop avide, une vieille bien chanceuse malgré sa pauvre condition et vous découvrirez une adaptation très libre du conte de Tolstoî Le grain de blé . Il est bien possible que tout cela nous donne à penser …

**Gratuit- Sans inscription** .

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 05 49 34 museedesmoulins@villeneuvedascq.fr

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English :

**Saturday, May 23 from 8 to 11 p.m., the Musée des Moulins offers several performances of Histoires de blé , tales for the whole family **

Des Histoires de blé ? Cie Ringard Deluxe -All audiences ? at 8:30pm and 9:30pm ? duration 30 min.

There’s no doubt about it, wheat can be the stuff of stories: stories about grain, flour, bread, in short, about food. But also stories of money, wealth and poverty? Des histoires de Blé are tales peopled with characters whose destinies, whether fatal or miraculous, are always full of twists and turns. You’ll meet a brother who’s too greedy, an old lady who’s lucky despite her poor condition, and you’ll discover a very free adaptation of Tolstoy’s tale The Grain of Wheat . All this may well give us food for thought?

**Free No registration required

L’événement Spectacle Des histoires de blé Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-16 par Hauts-de-France Tourisme