Maillezais

Spectacle d’été Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux

Rue du Grand Port Maillezais Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:15:00

fin : 2026-08-20 18:40:00

Date(s) :

2026-07-05

Partez à la découverte du Marais Poitevin et son histoire dans un spectacle inédit.

Nous sommes en 1937 et l’archéologue Christiane Le Ray s’apprête à débuter des fouilles afin d’établir si Maillezais abrite les vestiges d’une enceinte néolithique comme il en existe beaucoup en Vendée. Elle est enthousiaste. Elle vient de découvrir un fémur d’Aurochs aux pieds de l’abbaye, signe que cet animal était présent. Soutenue par Achille Daroux, député et maire de Maillezais, elle va tenter de recruter des forces vives pour mener le chantier de fouilles à bien.

Le Marais est un territoire riche de sa faune et de sa flore. Les terres ont toujours été en constante mutation, le paysage change et s’adapte aux besoins des hommes qui les habitent, et ce à travers les siècles.

Du dimanche au jeudi à 14h30 et 18h15 .

Rue du Grand Port Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 80 abbaye.maillezais@vendee.fr

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English :

Discover the Marais Poitevin and its history in a never-before-seen show.

L’événement Spectacle d’été Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux Maillezais a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT85