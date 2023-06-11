Spectacle d’hypnose et mentaliste Fort-Mahon-Plage
mercredi 28 octobre 2026 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
Spectacle d’hypnose et mentaliste
rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 20:30:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Spectacle d’hypnose et de mentalisme avec Grégory Del Rio à la salle polyvalente
Ouverture des portes à 20 h
Début du spectacle à 20 h 30
Spectacle d’hypnose et de mentalisme avec Grégory Del Rio à la salle polyvalente
Ouverture des portes à 20 h
Début du spectacle à 20 h 30 .
rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
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English :
Hypnosis and mentalism show with Grégory Del Rio at the Salle Polyvalente
Doors open at 8 pm
Show starts at 8:30 pm
L’événement Spectacle d’hypnose et mentaliste Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-06-11 par OT DE FORT MAHON
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