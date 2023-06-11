Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Spectacle d’hypnose et mentaliste

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 20:30:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Spectacle d’hypnose et de mentalisme avec Grégory Del Rio à la salle polyvalente

Ouverture des portes à 20 h

Début du spectacle à 20 h 30

Spectacle d’hypnose et de mentalisme avec Grégory Del Rio à la salle polyvalente

Ouverture des portes à 20 h

Début du spectacle à 20 h 30 .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Hypnosis and mentalism show with Grégory Del Rio at the Salle Polyvalente

Doors open at 8 pm

Show starts at 8:30 pm

L’événement Spectacle d’hypnose et mentaliste Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-06-11 par OT DE FORT MAHON