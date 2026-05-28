Spectacle d’impros L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

Spectacle d’impros

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre du festival des ateliers adultes de l’Art Scène Théâtre

18h30 Cabaret d’impro

Des propositions du public, des catégories d’improvisation, des moments magiques

21h00 Le choix

Et si, le temps d’un spectacle, vous pouviez décider du destin des personnages ? Les comédiens, les improvisateurs, montent sur scène… mais c’est vous qui tenez les commandes !

Animé par Jocelin Durand .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

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English : Spectacle d’impros

L’événement Spectacle d’impros Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau