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Spectacle d’impros L’Art Scène Théâtre Pau

Spectacle d’impros L’Art Scène Théâtre Pau

Spectacle d’impros L’Art Scène Théâtre Pau vendredi 5 juin 2026.

Lieu : L'Art Scène Théâtre

Adresse : 9 Rue Pasteur

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit

Pau

Spectacle d’impros

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Dans le cadre du festival des ateliers adultes de l’Art Scène Théâtre

18h30 Cabaret d’impro
Des propositions du public, des catégories d’improvisation, des moments magiques

21h00 Le choix
Et si, le temps d’un spectacle, vous pouviez décider du destin des personnages ? Les comédiens, les improvisateurs, montent sur scène… mais c’est vous qui tenez les commandes !

Animé par Jocelin Durand   .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49  contact@lartscene.fr

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English : Spectacle d’impros

L’événement Spectacle d’impros Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau

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