Spectacle d’impros L’Art Scène Théâtre Pau
Spectacle d’impros L’Art Scène Théâtre Pau vendredi 5 juin 2026.
Pau
Spectacle d’impros
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Dans le cadre du festival des ateliers adultes de l’Art Scène Théâtre
18h30 Cabaret d’impro
Des propositions du public, des catégories d’improvisation, des moments magiques
21h00 Le choix
Et si, le temps d’un spectacle, vous pouviez décider du destin des personnages ? Les comédiens, les improvisateurs, montent sur scène… mais c’est vous qui tenez les commandes !
Animé par Jocelin Durand .
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
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English : Spectacle d’impros
L’événement Spectacle d’impros Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau
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