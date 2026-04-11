Spectacle d’improvisation avec La Lima à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation avec La Lima à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Terminez le week-end dans la bonne humeur avec les comédiens d’une troupe d’improvisation angevine sur les rives de l’Èvre.

La Drain’Guette, votre guinguette de la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, poursuit sa saison culturelle sous les arbres. Ce lieu de détente bien connu des promeneurs et des cyclotouristes s’anime régulièrement en devenant un spot convivial pour le théâtre d’improvisation dans l’Ouest. Grâce à sa programmation variée et la venue de nombreuses troupes de l’Hexagone, le site propose des moments de spectacle vivant uniques, toujours accessibles en participation libre.

Pour ce rendez-vous dominical, la scène accueille la troupe angevine La Lima de 18h à 19h. Les comédiens rivaliseront d’imagination et de répartie pour donner vie à des scènes spontanées sous les yeux du public. Pendant la représentation, les boissons locales et les planches apéritives restent à la carte, tandis que les plus jeunes peuvent s’en donner à cœur joie au parc à gosses avec ses tracteurs et ses jeux.

Dès 18h, l’odeur des burgers maison du foodtruck Complètement Food viendra titiller les papilles des spectateurs. Cette offre de restauration sur place complète parfaitement l’esprit convivial de la guinguette, idéale pour partager un bon repas en plein air tout en profitant du spectacle au bord de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

End the weekend in good spirits with the comedians of an Anjou improv troupe on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation avec La Lima à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges