Spectacle d’improvisation avec La Loutre à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation avec La Loutre à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Lancez la saison des arts de la scène avec une performance d’improvisation théâtrale nantaise au bord de l’Èvre.

La Drain’Guette, installée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, diversifie ses rendez-vous et s’ouvre aux arts de la scène. Ce site ombragé, bien connu des usagers de La Loire à Vélo et des randonneurs, devient le temps de plusieurs rendez-vous une scène chaleureuse pour le théâtre d’improvisation, le cirque ou la magie. Avec 24 spectacles programmés et la venue de 17 troupes françaises, dont des artistes parisiens et de tout l’Hexagone, la guinguette s’impose comme un joli spot de l’improvisation dans l’Ouest, toujours accessible en participation libre.

Pour ce rendez-vous, c’est la troupe nantaise La Loutre qui s’installe au bord de l’eau de 18h à 19h. Les comédiens relèveront le défi de créer des histoires instantanées sous les yeux du public. Pendant ce temps, l’offre habituelle de boissons locales et de planches apéritives reste disponible, et le parc à gosses accueille les plus jeunes pour jouer avec les tracteurs et installations en toute décontraction.

Dès 18h, l’ambiance s’accompagne de saveurs gourmandes grâce à la présence du foodtruck Tonton Pâte , qui propose ses panozzos. Une formule idéale pour lier la convivialité d’un repas en plein air à la découverte d’un spectacle vivant au cœur des Mauges. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Kick off the performing arts season with a performance of improvisational theater from Nantes on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation avec La Loutre à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges