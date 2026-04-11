Spectacle d’improvisation avec l’Assoc Bolo à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation avec l’Assoc Bolo à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Passez une fin d’après-midi sous le signe du rire et de la créativité avec une troupe d’improvisation d’Ancenis au bord de l’Èvre.

La Drain’Guette, véritable guinguette de plein air située sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, vous invite à partager un nouveau moment culturel sous ses grands arbres. Ce site ombragé, prisé par les randonneurs et les cyclotouristes, devient régulièrement le théâtre de performances uniques grâce à sa programmation dédiée aux arts de la scène. Proposé en participation libre, ce rendez-vous met à l’honneur la spontanéité du spectacle vivant dans une ambiance simple et conviviale.

Pour cette session dominicale, la scène accueille les comédiens de l’ Assoc Bolo , venus d’Ancenis, de 18h à 19h. La troupe se prêtera au jeu de l’improvisation pour inventer des histoires et des situations cocasses en direct, sous les yeux des spectateurs. Pendant que les adultes profitent des réparties et de la carte de boissons locales de la guinguette, le parc à gosses reste ouvert pour permettre aux enfants de s’amuser avec les jeux et les tracteurs.

Dès 18h, le foodtruck Food Lulu s’installe sur place pour préparer des galettes et des crêpes. Cette offre gourmande complète l’assortiment habituel de planches apéritives de l’établissement, idéal pour clore le week-end de façon chaleureuse et détendue au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Spend an afternoon of laughter and creativity with an improv troupe from Ancenis on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation avec l’Assoc Bolo à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges