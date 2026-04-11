Spectacle d’improvisation avec Les Lions dans ton salon à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation avec Les Lions dans ton salon à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Laissez-vous surprendre par l’humour et la créativité d’une troupe d’improvisation angevine dans le cadre décontracté de la guinguette.

La Drain’Guette continue d’animer la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais avec sa programmation variée consacrée aux arts de la scène. Ce site ombragé, bien connu des amateurs de La Loire à Vélo et des marcheurs, s’impose au fil de l’été comme un joli spot de l’improvisation dans l’Ouest. En accueillant de nombreuses troupes venues de différents horizons, l’établissement propose des moments de spectacle vivant à la fois simples et surprenants, toujours accessibles en participation libre.

Pour ce rendez-vous dominical, la scène éphémère au bord de l’eau accueille la troupe angevine Les Lions dans ton salon de 18h à 19h. Les comédiens s’appuieront sur leur répartie pour inventer des scènes uniques et spontanées sous les yeux du public. Pendant ce temps, les enfants peuvent profiter pleinement du parc à gosses avec ses tracteurs et ses jeux pour s’amuser en toute liberté.

Côté restauration, le foodtruck Pizza di Piero s’installe sur place dès 18h pour régaler les spectateurs avec ses pizzas artisanales. En s’ajoutant aux boissons locales et aux planches apéritives de la guinguette, cette offre gourmande permet de partager un repas convivial en plein air tout en profitant du spectacle au fil de l’Èvre. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Let yourself be surprised by the humor and creativity of a local improv troupe in the relaxed setting of a guinguette.

L’événement Spectacle d’improvisation avec Les Lions dans ton salon à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges