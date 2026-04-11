Spectacle d’improvisation avec Les Patounets à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation avec Les Patounets à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Laissez-vous surprendre par l’humour et la créativité d’une troupe d’improvisation angevine dans le cadre décontracté de votre guinguette.

La Drain’Guette, votre guinguette de plein air nichée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, vous donne rendez-vous sous les arbres pour une fin d’après-midi pleine de spontanéité. Ce site naturel, apprécié des randonneurs du circuit Au fil de l’Èvre et des cyclotouristes, devient le décor d’un moment de spectacle vivant unique. Proposé en participation libre (au chapeau), cet événement met à l’honneur la convivialité et la créativité dans une ambiance simple et chaleureuse.

Pour cette session dominicale, la scène accueille la troupe angevine Les Patounets . Sans texte prédéfini, les comédiens s’appuieront sur leur imagination et le sens de la répartie pour inventer des histoires instantanées sous les yeux du public. Pendant la représentation, les parents peuvent se détendre avec un verre de jus ou de vin local tandis que les enfants profitent du parc à gosses pour jouer en toute sécurité avec les tracteurs.

Dès 18h, le foodtruck Le four qui roule s’installe sur place pour régaler les visiteurs avec ses fouaces traditionnelles cuites au feu de bois. Cette offre gourmande complète parfaitement la carte habituelle de boissons et de planches apéritives de la guinguette, idéale pour prolonger ce moment convivial au bord de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Let yourself be surprised by the humor and creativity of an Anjou improv troupe in the relaxed setting of your guinguette.

L’événement Spectacle d’improvisation avec Les Patounets à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges