Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation Contre Kems à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Vivez un week-end d’improvisation théâtrale exceptionnel avec deux artistes venus de Paris sur les rives de l’Èvre.

La Drain’Guette, votre guinguette de plein air située sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, se transforme le temps d’un week-end en scène d’improvisation. Idéal pour les cyclistes de La Loire à Vélo et les randonneurs du territoire, ce site ombragé accueille des artistes de tout l’Hexagone pour des moments culturels uniques. Proposé en participation libre, cet événement met à l’honneur la spontanéité et la créativité avec un spectacle décliné sur deux jours.

L’affiche de ce week-end est assurée par le duo parisien Contre Kems , composé de Léandre Philippon et Nabla Leviste. Les comédiens se produisent d’abord le samedi de 21h à 22h, puis le dimanche de 18h à 19h pour deux performances éphémères totalement différentes. Pendant que le public savoure les reparties de la troupe et l’offre habituelle de boissons locales, le parc à gosses reste ouvert pour que les enfants s’amusent avec les jeux et les tracteurs.

Pour accompagner ces deux rendez-vous, l’offre de restauration s’adapte chaque jour. Le samedi, le foodtruck Le Cabanon Vert s’installe dès 19h pour proposer ses plats marocains. Le dimanche, c’est au tour de Tonton Pâte de prendre le relais à partir de 18h avec ses savoureux panozzos. Une belle occasion de lier convivialité, gastronomie de rue et théâtre vivant au bord de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Experience an exceptional weekend of theatrical improvisation with two artists from Paris on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation Contre Kems à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges