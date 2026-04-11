Spectacle d’improvisation Game Over à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation Game Over à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 18:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Célébrez la fin de la saison des arts de la scène avec un ultime spectacle d’improvisation théâtrale plein de punch au bord de l’Èvre.

La Drain’Guette, votre guinguette de plein air installée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, tire sa révérence côté spectacles. Pour clore en beauté cette riche saison culturelle sous les arbres, ce site naturel et ombragé, si cher aux randonneurs et aux cyclistes, vous invite à un dernier moment de partage et de convivialité. Proposé comme toujours en participation libre (au chapeau), ce rendez-vous de clôture promet de marquer les esprits.

Pour ce grand final, la scène accueille la compagnie angevine Les Passeurs de l’Impalpable qui présentera son concept d’improvisation Game Over . Les comédiens jetteront leurs dernières forces dans la bataille pour inventer des histoires folles, drôles et totalement éphémères sous vos yeux. Pendant que le public savoure ces ultimes réparties, le parc à gosses reste ouvert pour que les enfants profitent une dernière fois des jeux et des tracteurs.

Pour accompagner cette ambiance de clôture, le foodtruck Pizza di Piero s’installe sur place dès 18h afin de vous régaler avec ses pizzas artisanales. Associée aux boissons locales et aux planches apéritives de la guinguette, cette offre gourmande sera idéale pour trinquer à la fin de l’été et prolonger la soirée de manière chaleureuse au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate the end of the performing arts season with a punchy final improvisational theater show on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation Game Over à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges