Spectacle d’improvisation Rue Etienne Gantrel Metz
samedi 19 septembre 2026 · Rue Etienne Gantrel · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle d’improvisation
Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2027-01-23 2027-03-13 2027-05-22
Les comédiens et comédiennes vous attendent avec toute leur créativité et imagination pour entreprendre un voyage à travers de nouvelles histoires inédites.
Règlement sur place en espèces uniquement.Tout public
6 .
Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 31 19 87 secretariat@mjc4b.fr
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English :
The actors and actresses are waiting to welcome you with all their creativity and imagination as you embark on a journey through brand-new stories.
Payment on site in cash only.
L’événement Spectacle d’improvisation Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ
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