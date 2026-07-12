Spectacle d’improvisation Rue Etienne Gantrel Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle d’improvisation

Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2027-01-23 2027-03-13 2027-05-22

Les comédiens et comédiennes vous attendent avec toute leur créativité et imagination pour entreprendre un voyage à travers de nouvelles histoires inédites.

Règlement sur place en espèces uniquement.Tout public

6 .

Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 31 19 87 secretariat@mjc4b.fr

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English :

The actors and actresses are waiting to welcome you with all their creativity and imagination as you embark on a journey through brand-new stories.

Payment on site in cash only.

L’événement Spectacle d’improvisation Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ