Spectacle d’improvisation théâtrale par la Compagnie Adriel, L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil

Informations pratiques

Spectacle d’improvisation théâtrale par la Compagnie Adriel Dimanche 20 septembre, 15h00, 17h00 L’Atelier, Jardins de l’abbaye Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La A Team de la compagnie Adriel vous propose un spectacle d’improvisation où tout peut arriver. Ici, les comédiens ne savent pas ce qu’ils vont jouer… et le public ne sait pas ce qu’il va découvrir. Entre catégories de jeux surprenantes, cabaret, doublage et match, la spontanéité règne. Les scènes s’enchaînent avec des rebondissements, des rires et des émotions pour toute la famille. Un moment unique, vivant, créé sous vos yeux et avec vous.

L’Atelier, Jardins de l’abbaye 19 Rue Notre Dame, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134234534 https://www.argenteuil.fr/fr/latelier-jardins-de-labbaye L’Atelier est un ancien bâtiment industriel des établissements Debet et Kornberger installés de 1916 à 1985 sur les vestiges de l’abbaye Notre-Dame. De cet ensemble industriel composé à l’origine d’ateliers de petite mécanique et de deux bâtiments administratifs, seul un bâtiment est conservé. Celui-ci fait l’objet d’un rénovation complète en 2014 dans le cadre du réaménagement des jardins de l’abbaye. Aujourd’hui espace dédié à la culture et au patrimoine, la Ville d’Argenteuil y propose une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière les collections du musée et des archives municipales mais également les arts visuels et la musique. En voiture : Autoroute A86, A15, sortie Argenteuil centre. Se garer : places disponibles au parking Vinci, rue Paul-Vaillant-Couturier. (45 minutes gratuites du lundi au samedi, et 30 minutes gratuites le dimanche). En train: Départ gare Saint-Lazare, arrêt Argenteuil (10 minutes si train direct). L’Atelier est situé à 15 min. à pied de la gare (suivre les rues Foch, des Gobelins et Notre-Dame). En bus : Lignes 2/4/9/8/140/340 à proximité.

Spectacle d’improvisation

© Ville d’Argenteuil