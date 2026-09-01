Spectacle Dire et Lire à l’Air RISCLE Riscle

Informations pratiques

Riscle

Spectacle Dire et Lire à l’Air

RISCLE Centre Intercommunal d’Action Sociale Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Spectacle La Soupe à l’Oignon , organisé dans le cadre du Festival Dire et Lire à l’Air, les Médiathèques en Vadrouille, avec la Médiathèque Départementale du Gers, les associations Alavetz et Sol’Adour.

Le tout nouveau spectacle d’Arnaud Cance est un joyeux mélange de contes, de musique, de cuisine et d’humour sélectionnés au marché de la culture populaire. Une soupe polyglotte aux arômes Gascons, Limousins, Languedociens, Provençaux, Auvergnats… Un voyage culinaire à travers les histoires des femmes et des hommes des pays Occitans…

Le spectacle est multilingue français et occitan, avec ses différentes variantes. Il est aussi musical, car la préparation de la soupe est l’occasion de faire naître la musique par le détournement des objets du quotidien (relative à une pratique musicale très présente dans les chansons traditionnelles).

Arnaud Cance est un musicien qui joue sur scène depuis plus de 20 ans, seul ou accompagné. Il chante et joue des chansons populaires occitanes, mais il sait aussi fort bien mélanger ces musiques avec de l’électro, du ragga, etc.

Écriture et jeu Arnaud Cance et Éric Destout

Expertise linguistique Laurent Labadie

Production Sirventés

Avant le spectacle, l’association Alavetz proposera quelques chants Gascons.

Dire et Lire à l’Air est un festival itinérant créé en 2012 par la Médiathèque départementale du Gers, en partenariat avec les bibliothèques et médiathèques du département. Chaque année en septembre, il installe des spectacles gratuits dans des lieux atypiques — parcs, jardins, chais, châteaux, chapelles, places de village — à travers une vingtaine de communes du Gers. La programmation suit les trois collections de la Médiathèque littérature, musique et cinéma.

Un moment fort pour célébrer la littérature vivante, partager des émotions et ouvrir grands les portes de l’imaginaire. .

RISCLE Centre Intercommunal d’Action Sociale Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43

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English :

The play La Soupe à l’Oignon, organized as part of the Festival Dire et Lire à l’Air, the Médiathèques en Vadrouille initiative, in collaboration with the Gers Departmental Library, and the Alavetz and Sol’Adour associations.

Arnaud Cance’s brand-new show is a joyful blend of storytelling, music, cooking, and humor drawn from the marketplace of popular culture. A multilingual soup with flavors from Gascony, from Limousin, Languedoc, Provence, and Auvergne… A culinary journey through the stories of the men and women of the Occitan regions…

The show is multilingual, featuring French and Occitan in their various dialects. It is also musical, as the preparation of the soup provides an opportunity to create music by repurposing everyday objects (a musical practice very common in traditional songs).

Arnaud Cance is a musician who has been performing on stage for over 20 years, both solo and with others. He sings and plays popular Occitan songs, but he is also highly skilled at blending these styles with electronic music, ragga, and more.

Writing and performance: Arnaud Cance and Éric Destout

Linguistic expertise: Laurent Labadie

Production: Sirventés

Before the show, the Alavetz association will perform a few Gascon songs.

L’événement Spectacle Dire et Lire à l’Air Riscle a été mis à jour le 2026-08-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65