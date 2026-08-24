Spectacle Drache Nationale Théâtre François Villon Vesoul
jeudi 1 avril 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Spectacle Drache Nationale
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 20:30:00
fin : 2027-04-02
Date(s) :
2027-04-01 2027-04-02
Sous un parapluie multicolore, trois comédiens, clowns et jongleurs se retrouvent comme autour d’un feu de camp pour conjurer les mauvais sorts. Inspirée du surréalisme belge, la compagnie Anoraks mêle humour, détournements d’objets, souvenirs de fêtes et petits tracas du quotidien. Entre ratages, rêves et hommage à un ami disparu, Tom, Gaëlle et Denis trouvent dans le jeu, le jonglage et la fête la force d’y croire encore. Une joyeuse épopée pour résister à la Drache nationale . .
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle Drache Nationale
L’événement Spectacle Drache Nationale Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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