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Spectacle Drache Nationale Théâtre François Villon Vesoul

jeudi 1 avril 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
jeudi 1 avril 2027
Fin
jeudi 1 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre François Villon
Adresse
Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
6 6 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Spectacle Drache Nationale

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 20:30:00
fin : 2027-04-02

Date(s) :
2027-04-01 2027-04-02

Sous un parapluie multicolore, trois comédiens, clowns et jongleurs se retrouvent comme autour d’un feu de camp pour conjurer les mauvais sorts. Inspirée du surréalisme belge, la compagnie Anoraks mêle humour, détournements d’objets, souvenirs de fêtes et petits tracas du quotidien. Entre ratages, rêves et hommage à un ami disparu, Tom, Gaëlle et Denis trouvent dans le jeu, le jonglage et la fête la force d’y croire encore. Une joyeuse épopée pour résister à la Drache nationale .   .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle Drache Nationale

L’événement Spectacle Drache Nationale Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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