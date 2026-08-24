Spectacle Drache Nationale Théâtre François Villon Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Spectacle Drache Nationale

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 20:30:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-01 2027-04-02

Sous un parapluie multicolore, trois comédiens, clowns et jongleurs se retrouvent comme autour d’un feu de camp pour conjurer les mauvais sorts. Inspirée du surréalisme belge, la compagnie Anoraks mêle humour, détournements d’objets, souvenirs de fêtes et petits tracas du quotidien. Entre ratages, rêves et hommage à un ami disparu, Tom, Gaëlle et Denis trouvent dans le jeu, le jonglage et la fête la force d’y croire encore. Une joyeuse épopée pour résister à la Drache nationale . .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle Drache Nationale

L’événement Spectacle Drache Nationale Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)