Bonnemazon

Spectacle Drôle de Cirque

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

La poésie d’un duo intime mêlant douceur, rire et déséquilibre. Avant l’énergie d’un quintet explosif, une véritable tornade de mouvements entre danse et jonglage.

RÉSONANCES

Compagnie A Corps’D De et avec Sophie Béguier, harpiste, et Thomas Bodinier, circassien

La rencontre improbable d’une harpiste et d’un acrobate, funambule. Entre lutte et jeux, à travers cordes et barreaux,

les corps finiront-ils par combattre, s’épouser ou entrer en résonance ? Un moment drôle, spectaculaire et poétique.

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Compagnie Nicanor de Elia Direction, mise en scène et chorégraphie Nicanor de Elia

Une tornade de danse jonglée avec une bonne dose d’humour et des évocations du sport. Un jeu insensé-incessant servi par une authentique dream team d’interprètes de diverses nationalités.

Soirée 10 € 5 € Possibilité de restauration sur place

RÉSONANCES 40 min, tout public

COPYLEFT 45 min, dès 6 ans .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

The poetry of an intimate duo combining gentleness, laughter and imbalance. Before the energy of an explosive quintet, a veritable tornado of movement between dance and juggling.

RESONANCES

Compagnie A Corps?D By and with Sophie Béguier, harpist, and Thomas Bodinier, circus artist

An unlikely encounter between a harpist and an acrobat and tightrope walker. Between struggle and play, through ropes and bars,

will their bodies end up fighting, marrying or resonating? A funny, spectacular and poetic moment.

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Compagnie Nicanor de Elia Direction, staging and choreography: Nicanor de Elia

A tornado of dance juggled with a healthy dose of humor and evocations of sport. A nonsense-incessant game served up by an authentic dream team of performers of various nationalities.

L’événement Spectacle Drôle de Cirque Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65