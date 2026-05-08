Spectacle du Carré Danse Verticalement concentré Salle de spectacle Espace Dantza Pau

Pau

Spectacle du Carré Danse Verticalement concentré

Salle de spectacle Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

5 tableaux s’enchainent sur des thèmes différents une organicité authentique et souterraine, la rupture du 4ème mur, le thème d’une réalité intime et la simplicité.

Un spectacle dansé par des adultes qui interrogent aussi l idée du voyage, du déplacement.

Entre désir et fuite, est ce qu on se rencontre vraiment ? .

Salle de spectacle Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 68 75 18 victoria.soubielle@wanadoo.fr

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English : Spectacle du Carré Danse Verticalement concentré

L’événement Spectacle du Carré Danse Verticalement concentré Pau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau