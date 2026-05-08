Spectacle du Carré Danse Verticalement concentré Salle de spectacle Espace Dantza Pau
Spectacle du Carré Danse Verticalement concentré Salle de spectacle Espace Dantza Pau samedi 23 mai 2026.
Pau
Spectacle du Carré Danse Verticalement concentré
Salle de spectacle Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
5 tableaux s’enchainent sur des thèmes différents une organicité authentique et souterraine, la rupture du 4ème mur, le thème d’une réalité intime et la simplicité.
Un spectacle dansé par des adultes qui interrogent aussi l idée du voyage, du déplacement.
Entre désir et fuite, est ce qu on se rencontre vraiment ? .
Salle de spectacle Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 68 75 18 victoria.soubielle@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle du Carré Danse Verticalement concentré
L’événement Spectacle du Carré Danse Verticalement concentré Pau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Clémenceau en fête ! Week-end 2 Pau 8 mai 2026
- Tour auto 2026 Etape Toulouse/Pau Pau 8 mai 2026
- DINOSAURES – LE VOYAGE DE BUMPY PARC DES EXPOSITIONS DE PAU Pau 9 mai 2026
- Tour auto 2026 Etape Pau/Biarritz Pau 9 mai 2026
- Les rencontres autour de la voix Pau 9 mai 2026