Spectacle DUB, Amala Dianor L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle DUB, Amala Dianor

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-01-28 20:00:00

fin : 2027-01-28 21:00:00

Date(s) :

2027-01-28

DUB d’Amala Dianor est une déferlante. Onze danseurs venus du monde entier embrasent la scène, entre club et underground, dans un flux continu d’énergie.

Krump, voguing, électro les styles se croisent, se heurtent, se libèrent. Tout est maîtrisé, mais tout semble surgir, brut, indompté. Les danseuses et danseurs gravitent autour de plusieurs cubes qui évoquent autant les façades d’immeubles des grands espaces urbains que celles des sound-systems des free parties. Porté par un son incandescent, le spectacle devient une arène vivante où les corps dialoguent, s’affrontent, s’unissent. Une transe collective, électrique, irrésistible.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Amala Dianor’s DUB is a whirlwind. Eleven dancers from around the world set the stage ablaze—somewhere between club and underground—in a continuous flow of energy.

Krump, voguing, electro: styles intersect, clash, and break free. Everything is masterfully executed, yet it all seems to burst forth, raw and untamed. The dancers move around several cubes that evoke both the facades of buildings in vast urban spaces and the sound systems of free parties. Carried by an incandescent sound, the show becomes a living arena where bodies interact, clash, and unite. A collective, electric, irresistible trance.

L’événement Spectacle DUB, Amala Dianor Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ