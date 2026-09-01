Informations pratiques

Concarneau

Spectacle Eclats In Situ

Espace Charles Goapper Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre du Festival Cap Danse.

Jeune chorégraphe prometteuse, Léa Vinette poursuit avec Éclats, une recherche autour des états de présence et de la

circulation des émotions dans le mouvement. Dans ce trio, les corps évoluent dans une écriture précise et engagée, faite d’élans et de tensions. Les interprètes traversent des intensités changeantes, où les gestes naissent dans l’instant

et dans la relation à l’autre. Éclats affirme une danse sensible, où l’intériorité se traduit physiquement au plateau.

Interprètes Vincent Dupuy, Léa Vinette et Daniel Barkan. + échange avec l’artiste à l’issue du spectacle

En partenariat avec Concarneau Scènes. Avec le soutien de l’Onda, de la SACD et de la Caisse des Dépôts dans le cadre de leur programme TRIO(S) volet émergence.

Léa Vinette est accompagnée dans le cadre du réseau interrégional Tremplin 2024/27.

Durée 30 minutes, dès 8 ans .

Espace Charles Goapper Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Spectacle Eclats In Situ Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA