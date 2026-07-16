Spectacle « Écran magique », Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt

Informations pratiques

Spectacle « Écran magique » 19 et 20 septembre Commanderie des Templiers de la Villedieu Yvelines

Entrée libre, gratuite, réservation obligatoire

A partir de 6 ans avec accompagnateur

A partir de 12 ans sans accompagnateur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Spectacle imaginé par un magicien pas comme les autres : il ne veut pas bluffer ses spectateurs, car il va révéler un à un les tours de magie qui nous font croire à la vie sur nos écrans quotidiens…

Pour être sûr de ne rien oublier, il commence par les illusions d’optique que réalisaient les hommes préhistoriques, puis nous emmène dans les foires du 19ème siècle pour essayer les machines optiques.

Enfin, il réalise avec les spectateurs un tour de magie… mais attention, c’est souvent lorsqu’on pense tout savoir qu’on se fait surprendre par une illusion qui nous fait sauter au plafond..!

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Séance de 14H à 16H / 16H à 17H

Entrée libre, gratuite, réservation obligatoire

A partir de 6 ans avec accompagnateur

A partir de 12 ans sans accompagnateur

Commanderie des Templiers de la Villedieu Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France https://lacommanderie.sqy.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://lacommanderie.sqy.fr/la-programmation/ »}] Cette ancienne commanderie templière, bâtie en partie dès le XIIIe siècle (chapelle), fut au fil des siècles transformée exclusivement en ferme : au XIXe siècle la chapelle devient même grange à foin ! Restaurée à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle, ce haut lieu du patrimoine local expose aujourd’hui de l’art contemporain. La chapelle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1926. En voiture depuis Paris : A13/A12/N10 sortie Élancourt/Commanderie Depuis la Gare SNCF de La Verrière : Bus 402, arrêt Chapelle de La Villedieu

Spectacle « Écran magique »

© La Ménagerie