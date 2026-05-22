Destiné

aux enfants à partir de 4 ans, ce spectacle de 45 minutes met en

scène trois héroïnes turbulentes, joyeuses et un peu sorcières.

La première ne peut s’empêcher de tout bouleverser… et c’est

grâce à elle que le soleil, la lune et les étoiles illuminent le

ciel. La deuxième, magicienne protectrice, veille avec tendresse et

malice sur son petit frère. Quant à la troisième, elle déjoue les

pièges de sa marâtre et du diable grâce à l’entraide et à la

solidarité de ses amies.

Ce spectacle vous est proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Partir en Livre, la grand fête du livre jeunesse initiée par le Centre national du livre, qui a lieu chaque année partout en France.

Partir en livre 2026 avec le soutien du CNL ; Crédits : © Partir en livre

Rendez-vous le samedi 11 juillet à 15h30 à la bibliothèque Hergé pour découvrir « Elles étaient 3 fois », un spectacle plein de fantaisie, de courage et d’espièglerie. Avec la participation de l’autrice et conteuse Praline Gay-Para.

Le samedi 11 juillet 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-11T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T14:30:00+02:00_2026-07-11T15:30:00+02:00

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

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