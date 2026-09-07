Spectacle « Embarquement immédIA », Médialudothèque Gérard Philipe, Vert-Saint-Denis

Informations pratiques

Spectacle « Embarquement immédIA » Samedi 3 octobre, 10h30 Médialudothèque Gérard Philipe Seine-et-Marne

À partir de 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Sous ses airs de comédie légère, ce spectacle participatif proposé par la Cie Simagine sur l’intelligence artificielle, explore avec finesse des thèmes d’une grande actualité : notre rapport à la technologie, la place de l’humain face aux machines, et la frontière parfois floue entre progrès et perte de repères. Entre rire, poésie et réflexion, les spectateurs-participants voyagent dans un futur peut-être pas si lointain… tout en se rappelant, avec humour, qu’il vaut parfois mieux garder les mains sur le volant

Sur Inscription

À partir de 13 ans

Médialudothèque Gérard Philipe 11 place Condorcet, 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 10 29 33 https://reseaumediatheques.grandparissud.fr/iguana/www.main.cls?surl=media-ludotheque-philipe [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 10 29 33 »}]

Biblis en folie 2026

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