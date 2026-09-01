Spectacle en audiodescription au Théâtre de la Bastille Théâtre de la Bastille Paris

Informations pratiques

Et si Thérèse d’Avila revenait parmi nous ? Cette mystique espagnole, devenue sainte et première femme docteure de l’Église, ressuscite dans l’Espagne contemporaine.

Entre théâtre, chant, musique et humour, Je meurs de ne pas mourir imagine une Thérèse toujours dissidente et libre, dans un spectacle joyeux et à haute intensité.

Un spectacle de Paco Bezerra, mis en scène par Aurélia Lüscher, avec Estelle Meyer, accompagné par la musique de la DJ et compositrice Deena Abdelwahed.

Estelle Meyer fait revivre Thérèse d’Avila, religieuse et mystique du XVIe siècle, dans un spectacle qui mêle récit, musique et réflexion sur la liberté.

Le samedi 19 septembre 2026

de 18h00 à 19h30

payant

Réservations et informations

amelie.bourgois@theatre-bastille.com / 01 43 57 42 14

12 € pour les personnes en situation de handicap / accompagnateur·ice gratuit·e

Pour les autres spectateur·ices : tarifs habituels sur notre billetterie en ligne

Durée 1h30

Audiodescription par Lucie Béguin

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T18:00:00+02:00_2026-09-19T19:30:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la roquette 75011 Paris

https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/je-meurs-de-ne-pas-mourir-les-deux-vies-de-therese +33143574214 amelie@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/



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