Spectacle en déambulation, Hôtel du Département, Alençon

Informations pratiques

Spectacle en déambulation Samedi 19 septembre, 18h30, 20h30, 22h00 Hôtel du Département Orne

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Les jardins du Département prendront vie au rythme des ballets tahitiens avec la Compagnie Fantastika. L’occasion unique de partir à la découverte de Tahiti et de sa culture, en lien étroit avec le département de l’Orne… car… le saviez-vous ? À la suite de la seconde guerre mondiale, la Reine des Iles avait financé la reconstruction de Gacé, alors première ville sinistrée de l’Orne.

A 18h30, 20h30 et 22h (repli possible en intérieur).

Hôtel du Département 21 boulevard de Strasbourg, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 81 63 94 https://www.orne.fr/ https://fr-fr.facebook.com/ornedepartement/ Construit pour accueillir un régiment de cavalerie, l’Hôtel du Département s’appelait « Quartier Valazé » en 1890. Cette caserne comptera jusqu’à 1 500 hommes et 1 000 chevaux, répartis sur cinq hectares. Aux chevaux succéderont les chars. En 1951, la caserne est appelée « Maréchal Lyautey ». L’armée quittera définitivement les trois bâtiments principaux en 1969.

Le Conseil général de l’Orne rachète le Quartier Lyautey en 1990 au ministère de la Défense. Une campagne de réhabilitation du site est alors engagée. Les jardins ne sont pas oubliés : en 2016, les grandes pelouses situées à l’arrière du bâtiment central laissent place à un jardin d’une grande diversité végétale. Parkings à proximité.

Les jardins du Département prendront vie au rythme des ballets tahitiens avec la _Compagnie Fantastika_. L’occasion unique de partir à la découverte de Tahiti et de sa culture, en lien étroit avec le…

©Fantastika