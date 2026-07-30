Spectacle En même temps d’Olivia Grandville La Coursive, scène nationale de La Rochelle La Rochelle

mardi 1 décembre 2026 · La Coursive, scène nationale de La Rochelle · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Spectacle En même temps d’Olivia Grandville

La Coursive, scène nationale de La Rochelle 4 Rue St Jean du Pérot La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:30:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-01 2026-12-02

En même temps

Olivia Grandville



Création 2026



Avec sa création En même temps, Olivia Grandville explore l’unisson, cette force collective aussi séduisante qu’inquiétante.

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La Coursive, scène nationale de La Rochelle 4 Rue St Jean du Pérot La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com

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English :

At the Same Time

Olivia Grandville

Creation 2026

With her work *At the Same Time*, Olivia Grandville explores unison—that collective force that is as alluring as it is unsettling.

L’événement Spectacle En même temps d’Olivia Grandville La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle