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Spectacle En même temps d’Olivia Grandville La Coursive, scène nationale de La Rochelle La Rochelle

mardi 1 décembre 2026 · La Coursive, scène nationale de La Rochelle · La Rochelle

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Coursive, scène nationale de La Rochelle
Adresse
4 Rue St Jean du Pérot
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Spectacle En même temps d’Olivia Grandville

La Coursive, scène nationale de La Rochelle 4 Rue St Jean du Pérot La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:30:00
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-12-01 2026-12-02

En même temps
Olivia Grandville

Création 2026

Avec sa création En même temps, Olivia Grandville explore l’unisson, cette force collective aussi séduisante qu’inquiétante.
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La Coursive, scène nationale de La Rochelle 4 Rue St Jean du Pérot La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46  contact@milleplateauxlarochelle.com

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English :

At the Same Time
Olivia Grandville

Creation 2026

With her work *At the Same Time*, Olivia Grandville explores unison—that collective force that is as alluring as it is unsettling.

L’événement Spectacle En même temps d’Olivia Grandville La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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