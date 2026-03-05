Spectacle En quête de pôésie, conversation à bâtons rompus Bibliothèque Multimédia Guéret

Spectacle En quête de pôésie, conversation à bâtons rompus

Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Spectacle par la Cie Le petit théâtre qui vous fera découvrir ou re découvrir des poèmes classiques ou contemporains.

En vous parlant de la vie de celles et ceux qui les ont écrits.

En vous parlant à bâtons rompus, sans contrainte, par association libre. .

Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

