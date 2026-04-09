Spectacle enfant « Dessine-moi le vent » (10 mai 2026) – Isabelle Bouchex | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Rennes Dimanche 10 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Tarif : 5 €

Un spectacle sensoriel mêlant contes, chansons et dessins pour suivre la trace du vent au festival Fabula.

Le vent…

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accompagne les saisons. Du jardin aux océans, il souffle des histoires, fait danser les objets et transforme les paysages.

_**Public 0/4 ans**_

### L’artiste

Conteuse et chanteuse, Isabelle Bouchex aime créer des spectacles sensibles où les mots, la musique et les images se rencontrent. Elle imagine des moments d’écoute spécialement pensés pour les tout-petits, où la voix, les sons et les gestes invitent les enfants à découvrir les histoires en douceur.

### Expérience du public

Les tout-petits découvrent les histoires avec leurs yeux, leurs oreilles et leur imagination. Entre mots chantés, images et petits moments poétiques, les enfants peuvent écouter, regarder et se laisser porter par les sons et les rythmes. Un moment calme et sensible à partager avec les parents, pour éveiller la curiosité et le plaisir d’écouter des histoires.

### Contexte festival

Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !

**Programmation du dimanche 10 mai :**

* 10h — Dessine-moi le vent — Isabelle Bouchex

* 11h — La baleine — Élisabeth Troestler

* 14h30 — Sounou Thiossane — Mamadou Sall

* 16h — À la lisière des trois pays et des deux mondes — Patrick Ewen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T11:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture

Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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