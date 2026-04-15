Spectacle enfant : Dessine-moi le vent | Festival Fabula, Ferme de la Harpe, Rennes

Spectacle enfant : Dessine-moi le vent | Festival Fabula Dimanche 10 mai, 10h00 Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T11:00:00+02:00

**Le vent…

**accompagne les saisons. Du jardin aux océans, il souffle des histoires, fait danser les objets et transforme les paysages.

Public 0/4 ans

**L’artiste

**Conteuse et chanteuse, Isabelle Bouchex aime créer des spectacles sensibles où les mots, la musique et les images se rencontrent. Elle imagine des moments d’écoute spécialement pensés pour les tout-petits, où la voix, les sons et les gestes invitent les enfants à découvrir les histoires en douceur.

Expérience du public

Les tout-petits découvrent les histoires avec leurs yeux, leurs oreilles et leur imagination. Entre mots chantés, images et petits moments poétiques, les enfants peuvent écouter, regarder et se laisser porter par les sons et les rythmes. Un moment calme et sensible à partager avec les parents, pour éveiller la curiosité et le plaisir d’écouter des histoires.

En savoir plus sur ce spectacle : https://www.tisseursdecontes.fr/events/dessine-moi-le-vent/

Dans le cadre de la première édition du festival de contes Fabula, du 8 au 10 mai 2026

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Un spectacle sensoriel mêlant contes, chansons et dessins pour suivre la trace du vent au festival Fabula. Festival Jeune public

Tisseurs de contes