Spectacle enfant « La baleine » (10 mai 2026) – Élisabeth Troestler | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes
Spectacle enfant « La baleine » (10 mai 2026) – Élisabeth Troestler | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes dimanche 10 mai 2026.
Spectacle enfant « La baleine » (10 mai 2026) – Élisabeth Troestler | Festival Fabula Dimanche 10 mai, 11h00 Ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine
Tarif : 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00
Secrets des fonds des mers
Des récits marins venus d’Afrique, d’Asie ou des pôles racontent les mystères des océans : comment voyager avec une baleine, ou se perdre dans les profondeurs.
Tout public à partir de 5 ans
L’artiste
Elle rencontre le conte à travers un compagnonnage artistique et développe une écriture qui révèle le merveilleux du quotidien. Sa pratique aborde des sujets de société avec délicatesse, entre intimité et résilience, et donne voix à des figures peu représentées.
Expérience du public
Les spectateurs plongent dans un univers marin peuplé de créatures étonnantes. Un moment d’écoute vivant où les histoires se partagent comme autour d’un feu.
Contexte festival
Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !
Programmation du dimanche 10 mai :
- 10h — Dessine-moi le vent — Isabelle Bouchex
- 11h — La baleine — Élisabeth Troestler
- 14h30 — Sounou Thiossane — Mamadou Sall
- 16h — À la lisière des trois pays et des deux mondes — Patrick Ewen
Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]
Des contes venus des mers du monde racontés avec humour par Élisabeth Troestler au festival Fabula sortie famille week-end spectacle famille
Elisabeth Troestler
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