Spectacle enfant « La baleine » (10 mai 2026) – Élisabeth Troestler | Festival Fabula Dimanche 10 mai, 11h00 Ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

Secrets des fonds des mers

Des récits marins venus d’Afrique, d’Asie ou des pôles racontent les mystères des océans : comment voyager avec une baleine, ou se perdre dans les profondeurs.

Tout public à partir de 5 ans

L’artiste

Elle rencontre le conte à travers un compagnonnage artistique et développe une écriture qui révèle le merveilleux du quotidien. Sa pratique aborde des sujets de société avec délicatesse, entre intimité et résilience, et donne voix à des figures peu représentées.

Expérience du public

Les spectateurs plongent dans un univers marin peuplé de créatures étonnantes. Un moment d’écoute vivant où les histoires se partagent comme autour d’un feu.

Contexte festival

Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !

Programmation du dimanche 10 mai :

10h — Dessine-moi le vent — Isabelle Bouchex

11h — La baleine — Élisabeth Troestler

14h30 — Sounou Thiossane — Mamadou Sall

16h — À la lisière des trois pays et des deux mondes — Patrick Ewen

Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]

Des contes venus des mers du monde racontés avec humour par Élisabeth Troestler au festival Fabula sortie famille week-end spectacle famille

Elisabeth Troestler