Spectacle enfant La croqueuse de mots (9 mai 2026) – Sklaeren – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes Samedi 9 mai, 11h00 Tarif : 5 €

Un spectacle interactif où le public recrée les contes disparus avec Sklaeren artiste improviconteuse.

Au pays des contes, catastrophe !

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Les histoires ont disparu. Une étrange croqueuse de mots semble en être responsable. Crapouillette, apprentie sorcière de l’imagination, part en mission pour les recréer… avec l’aide du public.

_**Tout public, à partir de 5 ans**_

### L’artiste

Conteuse et improviconteuse, Sklaeren mêle improvisation théâtrale, humour et tradition orale. Son univers vivant et interactif invite le public à participer pleinement à l’aventure.

### Expérience du public

Ici, les spectateurs ne sont pas seulement auditeurs : ils deviennent complices de l’histoire. Les enfants inventent des situations, certains montent sur scène et tout le public contribue à faire renaître les contes.

### Contexte festival

Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une sortie entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai 2026 !

**Programmation du samedi 9 mai :**

* 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu

* 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine

* 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren

* 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate

* 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler

* 20h — Le village — Sklaeren

* 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T12:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture

Ferme de la harpe Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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