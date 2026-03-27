Spectacle enfant La croqueuse de mots (9 mai 2026) – Sklaeren – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes
Spectacle enfant La croqueuse de mots (9 mai 2026) – Sklaeren – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes samedi 9 mai 2026.
Spectacle enfant La croqueuse de mots (9 mai 2026) – Sklaeren – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes Samedi 9 mai, 11h00 Tarif : 5 €
Un spectacle interactif où le public recrée les contes disparus avec Sklaeren artiste improviconteuse.
Au pays des contes, catastrophe !
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Les histoires ont disparu. Une étrange croqueuse de mots semble en être responsable. Crapouillette, apprentie sorcière de l’imagination, part en mission pour les recréer… avec l’aide du public.
_**Tout public, à partir de 5 ans**_
### L’artiste
Conteuse et improviconteuse, Sklaeren mêle improvisation théâtrale, humour et tradition orale. Son univers vivant et interactif invite le public à participer pleinement à l’aventure.
### Expérience du public
Ici, les spectateurs ne sont pas seulement auditeurs : ils deviennent complices de l’histoire. Les enfants inventent des situations, certains montent sur scène et tout le public contribue à faire renaître les contes.
### Contexte festival
Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une sortie entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai 2026 !
**Programmation du samedi 9 mai :**
* 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu
* 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine
* 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren
* 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate
* 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler
* 20h — Le village — Sklaeren
* 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-09T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-09T12:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture
Ferme de la harpe Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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