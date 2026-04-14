Spectacle enfant « La croqueuse de mots » (9 mai 2026) – Sklaeren | Festival Fabula Samedi 9 mai, 11h00 Ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Au pays des contes, catastrophe !

Les histoires ont disparu. Une étrange croqueuse de mots semble en être responsable. Crapouillette, apprentie sorcière de l’imagination, part en mission pour les recréer… avec l’aide du public.

Tout public, à partir de 5 ans

L’artiste

Conteuse et improviconteuse, Sklaeren mêle improvisation théâtrale, humour et tradition orale. Son univers vivant et interactif invite le public à participer pleinement à l’aventure.

Expérience du public

Ici, les spectateurs ne sont pas seulement auditeurs : ils deviennent complices de l’histoire. Les enfants inventent des situations, certains montent sur scène et tout le public contribue à faire renaître les contes.

Contexte festival

Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une sortie entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai 2026 !

Programmation du samedi 9 mai :

10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu

10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine

11h — La croqueuse de mots — Sklaeren

15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate

16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler

20h — Le village — Sklaeren

22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin

Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]

Un spectacle interactif où le public recrée les contes disparus avec Sklaeren artiste improviconteuse. sortie famille activité enfants

Sklaeren