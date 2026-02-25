Spectacle enfants Deux poussins égalent trois Piriac-sur-Mer

Spectacle enfants Deux poussins égalent trois

Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Attention, énergie contagieuse ! La Cie Hirsute présente les Poussins Phoniques. Un spectacle qui déménage, misant sur le chant, la danse et l’interaction avec le public pour faire bouger les petits comme les grands. .

Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire cac.piriac.contact@laposte.net

