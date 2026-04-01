Spectacle enfants Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Spectacle enfants Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses

Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:30:00

fin : 2026-04-29 10:30:00

Date(s) :

2026-04-29

L’association MJC Etoile vous propose un spectacle pour enfants intitulé Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses , présenté par la Cie Carlota Tralala.

L’événement est tout public à partir de 2 ans.

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Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 64 73 mjcetoile26800@gmail.com

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English :

The MJC Etoile association presents a children’s show entitled Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses , presented by Cie Carlota Tralala.

The event is open to all ages 2 and up.

L’événement Spectacle enfants Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme