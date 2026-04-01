Spectacle enfants Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône
Spectacle enfants Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône mercredi 29 avril 2026.
Étoile-sur-Rhône
Spectacle enfants Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses
Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-04-29 10:30:00
Date(s) :
2026-04-29
L’association MJC Etoile vous propose un spectacle pour enfants intitulé Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses , présenté par la Cie Carlota Tralala.
L’événement est tout public à partir de 2 ans.
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Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 64 73 mjcetoile26800@gmail.com
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English :
The MJC Etoile association presents a children’s show entitled Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses , presented by Cie Carlota Tralala.
The event is open to all ages 2 and up.
L’événement Spectacle enfants Le pommier des petites bêtes et des un peu grosses Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme
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