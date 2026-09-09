Spectacle « Enracinés », duo chorégraphique, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic

Informations pratiques

Spectacle « Enracinés », duo chorégraphique 19 et 20 septembre Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Corrèze

Au chapeau : participation libre et responsable en fin de spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cinq essences d’arbres sont mises en mouvement et en musique par les interprètes, qui plongent dans leurs propres racines personnelles.

Les arbres occupent une place centrale dans ces histoires familiales, racontées en voix off sur une création musicale modulaire jouée en direct.

Ce spectacle offre une parenthèse poétique et une réflexion sensible sur le temps et notre perception des arbres, ces géants immobiles qui, le temps de la représentation, semblent se mettre à danser.

Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel 2 avenue des marronniers, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33673964845 http://www.larboretum-neuvicdussel.com Exemple typique de château périgourdin créé dans les années 1830. Le parc étant dans le bourg de Neuvic, les parkings sont nombreux en ville. Autoroute A 89, sortie 23.

Cinq essences d’arbres sont mises en mouvement et en musique par les interprètes, qui plongent dans leurs propres racines personnelles.

©Cie Cambio