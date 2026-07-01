Spectacle : « Entre l’eau et le feu : Méric face aux éléments », Domaine de Méric, Montpellier

Informations pratiques

Spectacle : « Entre l’eau et le feu : Méric face aux éléments » Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 15h30 Domaine de Méric Hérault

Gratuit avec réservation obligatoire (à partir du 5 septembre). Limité à 30 personnes par séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Entre l’eau et le feu : Méric face aux éléments

Découvrez une autre histoire du domaine de Frédéric Bazille, évoquée à travers des lectures de poèmes et de documents d’époque, accompagnées en musique.

Ce spectacle, proposé sur la terrasse du mas de Méric par l’Association des amis du domaine de Méric, est organisé avec la participation de membres du quintette Les Vents de Méric.

Une animation proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Domaine de Méric 634 rue de Ferran, 34000 Montpellier Montpellier 34090 Hérault Occitanie 04 67 34 70 00 http://www.montpellier.fr/440-domaine-de-meric.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/entre-leau-et-le-feu »}] Résidence d’été du peintre Frédéric Bazille. Le parc est composé d’un mas et d’une orangerie. Il comporte aussi un jardin à l’anglaise, des terrasses, des vergers et des versants boisés déclinant vers le Lez. Quartier Hôpitaux-Facultés, à proximité de l’avenue de la Justice de Castelnau.

Entre l’eau et le feu : Méric face aux éléments

©Peter Weinmann, AADM