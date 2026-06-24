Spectacle Entre-Temps, Compagnie DCA / Philippe Découflé L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Spectacle Entre-Temps, Compagnie DCA / Philippe Découflé

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-06-04 20:00:00

fin : 2027-06-05 22:00:00

Date(s) :

2027-06-04 2027-06-05

Si le grand public le lie à jamais à sa chorégraphie de la cérémonie des JO d’Albertville en 1992, Philippe Decouflé n’a eu de cesse depuis de réinventer son art, mêlant comme rarement danse et agrès circassiens, prolongement des corps et influences diverses.

Dans Entre-Temps, il réunit toute la pyramide des âges, de grands interprètes (notamment le somptueux Dominique Boivin) et des amateurs afin d’explorer une pluralité de genres dans lesquels voisinent majorettes et Madonna, music-hall et danses folkloriques, Barbara et Gloria Gaynor ! Un passage en revue de ces artistes et époques qui l’ont influencé, une célébration un brin nostalgique mais ô combien joyeuse de ses maîtres, Hitchcock et Glass, Buster Keaton et Fellini, Bausch et Larrieu.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

While the general public may never associate him with his choreography for the 1992 Albertville Olympic Games opening ceremony, Philippe Decouflé has never stopped reinventing his art, blending dance and circus acrobatics—an extension of the body—with diverse influences in a way rarely seen.

In *Entre-Temps*, he brings together performers of all ages, from leading artists(notably the magnificent Dominique Boivin) and amateurs to explore a wide range of genres, bringing together majorettes and Madonna, music hall and folk dances, Barbara and Gloria Gaynor! A retrospective of the artists and eras that have influenced him—a slightly nostalgic yet %F4 oh-so-joyful celebration of his masters: Hitchcock and Glass, Buster Keaton and Fellini, Bausch and Larrieu.

L’événement Spectacle Entre-Temps, Compagnie DCA / Philippe Découflé Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ