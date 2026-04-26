Spectacle équestre, Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

Spectacle équestre Dimanche 20 septembre, 11h30, 14h30, 17h00 Château du Grand Jardin Haute-Marne

compris dans le billet d’entrée du site (2€/pers ; gratuit – 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La cavalerie de l’écurie du Puits des Mèzes débarque au château ! Cavalières et cavaliers en compagnie d’au moins six chevaux proposeront des démonstrations équestres, notamment de la monte en amazone, une façon élégante de chevaucher très répandue du XIXe siècle, avec les jambes du même côté, mais aussi de la voltige et du travail en liberté.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, France Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33325941754 https://haute-marne.fr/liens-utiles/chateau-du-grand-jardin Créé par Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, le château du Grand Jardin est un pavillon de plaisance du XVIe siècle qui vient compléter la demeure seigneuriale : le château d’en haut (aujourd’hui disparu) surplombant la ville. Influencé par le style Renaissance découvert lors des guerres d’Italie, c’est un lieu de réception et de représentation qui manifeste le pouvoir des Guise. À l’époque, seuls les hôtes de marque sont invités à festoyer et à admirer son décor et ses jardins. Parking dédié de 92 places.

La cavalerie de l’écurie du Puits des Mèzes débarque au château ! Cavalières et cavaliers en compagnie d’au moins six chevaux proposeront des démonstrations équestres, notamment de la monte en une de…

© Ecurie du puits des Mèzes