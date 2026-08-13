Informations pratiques

Benney

Spectacle équestre Femmes

Benney Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-15

Femmes, c’est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Léon Tolstoï.

Femmes est une évocation équestre et poétique des combats menés par les femmes à travers une galerie de portraits incarnant la femme à l’origine des origines, la femme artiste et créatrice, la femme guerrière et combattante, la femme militante et combattante, etc. Le spectacle alterne performances lyriques, chorégraphiques et artistiques, ainsi que prouesses équestres. Créé en 2025, Femmes revient dans une version revue et augmentée incluant de nombreux inédits, avec la participation d’une invitée surprise !

Et comme il ne pouvait en être autrement, le plateau sera exclusivement féminin !

Sur inscription !Tout public

20 .

Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 99 89 20 contact@le-menil-st-michel.fr

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English :

Women, it is you who hold the salvation of the world in your hands Leo Tolstoy.

Femmes is an equestrian and poetic evocation of the battles waged by women through a gallery of portraits embodying the woman at the origin of origins, the woman artist and creator, the woman warrior and fighter, the woman militant and fighter, etc. The show alternates lyrical, choreographic and artistic performances, as well as equestrian prowess. The show alternates lyrical, choreographic and artistic performances, as well as equestrian prowess. Created in 2025, Femmes returns in a revised and expanded version, including many new features and a surprise guest appearance!

And because it couldn’t be any other way, the cast will be all-female!

Registration required!

L’événement Spectacle équestre Femmes Benney a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS