Informations pratiques

Benney

Spectacle équestre Koko Le souffle des ancêtres

Benney Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-25

Dans la famille de Koko, le cheval a été banni depuis des générations alors que le jeune garçon se rêve en cavalier accompli, chevauchant les plus fringants destriers.

Désespéré d’accomplir un jour son dessein, le voici, par une suite d’étranges circonstances, entraîné sur les chemins du territoire des morts…

Un voyage initiatique qui va lui faire emprunter les chemins des traditions d’Halloween, à l’occasion de la fête de Samhain en terre celte, de la fête d’Obon au Japon et de la fête d’El dia des los muertos au Mexique. Dans ce périple, l’enfant trouvera la vérité sur ses origines…

Sur inscription !Tout public

20 .

Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 99 89 20 contact@le-menil-st-michel.fr

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English :

In Koko’s family, the horse has been banned for generations, yet the young boy dreams of becoming an accomplished horseman, riding the most dashing steeds.

Desperate to fulfill his dream one day, he is drawn by a series of strange circumstances onto the paths of the land of the dead?

A journey of initiation that takes him along the paths of Halloween traditions, on the occasion of Samhain in Celtic lands, Obon in Japan and El dia des los muertos in Mexico. On this journey, the child will discover the truth about his origins?

Registration required!

L’événement Spectacle équestre Koko Le souffle des ancêtres Benney a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS