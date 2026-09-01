Informations pratiques

Benney

Spectacle équestre Le Musée imaginaire du Ménil

Benney Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20

La visite guidée avait pourtant bien commencé… Mais dans le Musée imaginaire du Ménil, tout ne se passe pas comme prévu lorsque l’exposition s’anime soudain.

Les tableaux prennent alors vie et les sculptures s’agitent dans un ballet insolite chorégraphié… par les chevaux.

Même lorsqu’ils n’ont pas leur place dans les œuvres originales ! Et qu’ils croisent en chemin des cambrioleurs venus s’emparer d’un des chefs d’œuvre exposés.

L’issue de ce casse tiendra-t-elle à l’intervention providentielle du fantôme qui hante depuis des lustres les galeries ? Une création originale qui mêle humour, cascades et performances équestres !

Sur inscription !Tout public

20 .

Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 99 89 20 contact@le-menil-st-michel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The guided tour had got off to a good start? But in the Musée imaginaire du Ménil, things don?t quite go to plan when the exhibition suddenly comes to life.

Paintings come to life and sculptures move in an unusual ballet choreographed? by horses.

Even when they don’t belong in the original works! And when they come across burglars on their way to steal one of the masterpieces on display.

Will the outcome of the heist be the providential intervention of the ghost who has been haunting the galleries for ages? An original creation combining humor, stunts and equestrian performances!

Registration required!

L’événement Spectacle équestre Le Musée imaginaire du Ménil Benney a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS