Spectacle équestre Filoméa Radonvilliers
Spectacle équestre Filoméa
13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube
Tarif : – – Eur
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 14:00:00
fin : 2026-12-30 15:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Chaque nuit, dans une ruelle enneigée, durant la période de Noël une vieille boutique oubliée s’illumine.
À l’intérieur, Filoméa, couturière silencieuse, tisse des costumes pour réparer les âmes abîmées, recoudre les souvenirs brisés et apaiser les cœurs blessés par le temps. Mais cette année, Filoméa cherche une héritière. À travers les fils de la mémoire et de l’enfance, la transmission devient essentielle car ce qui a été réparé ne prend sens que s’il est transmis.
Un spectacle de noël tout public, à partager en famille. Réservez dès maintenant vos places sur le site web du Théâtre équestre de Champagne !
13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com
