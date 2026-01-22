Spectacle équestre Filoméa Radonvilliers

Spectacle équestre Filoméa

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

Début : 2026-12-20 14:00:00

fin : 2026-12-30 15:00:00

2026-12-20

Chaque nuit, dans une ruelle enneigée, durant la période de Noël une vieille boutique oubliée s’illumine.

À l’intérieur, Filoméa, couturière silencieuse, tisse des costumes pour réparer les âmes abîmées, recoudre les souvenirs brisés et apaiser les cœurs blessés par le temps. Mais cette année, Filoméa cherche une héritière. À travers les fils de la mémoire et de l’enfance, la transmission devient essentielle car ce qui a été réparé ne prend sens que s’il est transmis.

Un spectacle de noël tout public, à partager en famille. Réservez dès maintenant vos places sur le site web du Théâtre équestre de Champagne !

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

