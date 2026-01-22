Spectacle équestre Iselda

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-08-16 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Iselda est à la croisée des chemins. Son monde vacille, ses repères s’effritent, et une question s’impose à elle quel chemin suivre ?

Guidée par une mystérieuse diseuse de bonne aventure, Iselda s’engage dans un voyage initiatique structuré autour de quatre voies du destin. À travers des rencontres, des épreuves et des choix décisifs. Iselda découvre peu à peu que la destinée se forge dans les liens tissés en chemin, l’amitié, la loyauté, la confiance partagée entre les êtres et avec les chevaux.

Iselda et les 4 Voies du Destin est un spectacle équestre épique mêlant théâtre, voltige, combat, feu, où le cheval devient partenaire de jeu et miroir des émotions humaines. Une épopée accessible à toute la famille.

Réservez dès maintenant vos places sur le site web du Théâtre équestre de Champagne !

#grandsevenements2026 20 .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle équestre Iselda Radonvilliers a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne