Spectacle équestre le tournoi du Roi Place Princesse de Polignac Polignac

Informations pratiques

Polignac

Spectacle équestre le tournoi du Roi

Place Princesse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

6-17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Avec la troupe Action Equestre, venez assister à un tournoi de chevalerie.

Deux équipes de chevaliers menées par leurs seigneurs s’affrontent dans diverses épreuves.

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Place Princesse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04

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English :

Join the Action Equestre troupe for a %E0 knightly tournament.

Two %E9teams of knights led by their lords will face off in various %E9contests.

L’événement Spectacle équestre le tournoi du Roi Polignac a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay