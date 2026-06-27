Spectacle équestre le tournoi du Roi Place Princesse de Polignac Polignac
dimanche 9 août 2026 · Place Princesse de Polignac · Polignac
Informations pratiques
Polignac
Spectacle équestre le tournoi du Roi
Place Princesse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
6-17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Avec la troupe Action Equestre, venez assister à un tournoi de chevalerie.
Deux équipes de chevaliers menées par leurs seigneurs s’affrontent dans diverses épreuves.
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Place Princesse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04
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English :
Join the Action Equestre troupe for a %E0 knightly tournament.
Two %E9teams of knights led by their lords will face off in various %E9contests.
L’événement Spectacle équestre le tournoi du Roi Polignac a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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