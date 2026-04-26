Spectacle équestre Les Comtois en Folie Val, Parc et Monastère de Consolation Consolation-Maisonnettes mercredi 8 juillet 2026.

Consolation-Maisonnettes

Spectacle équestre Les Comtois en Folie

Val, Parc et Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19

Spectacle équestre “Les Comtois en Folie”

Au cœur du Val de Consolation, vivez un spectacle équestre unique mêlant la majesté des chevaux Comtois à l’univers poétique, drôle et touchant de la troupe de Guillaume Mauvais.

Entre prouesses, émotions et instants de complicité, cette parenthèse hors du temps vous invite à découvrir le cheval sous un regard authentique et sensible.

Pour les séances du mercredi, la soirée se poursuivra dans une ambiance chaleureuse avec un dîner à la guinguette du Monastère de Consolation. .

Val, Parc et Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle équestre Les Comtois en Folie

L’événement Spectacle équestre Les Comtois en Folie Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-06-06 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)