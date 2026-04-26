Spectacle équestre Les Comtois en Folie Val, Parc et Monastère de Consolation Consolation-Maisonnettes
Spectacle équestre Les Comtois en Folie Val, Parc et Monastère de Consolation Consolation-Maisonnettes mercredi 8 juillet 2026.
Consolation-Maisonnettes
Spectacle équestre Les Comtois en Folie
Val, Parc et Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs
Tarif : 23 – 23 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19
Spectacle équestre “Les Comtois en Folie”
Au cœur du Val de Consolation, vivez un spectacle équestre unique mêlant la majesté des chevaux Comtois à l’univers poétique, drôle et touchant de la troupe de Guillaume Mauvais.
Entre prouesses, émotions et instants de complicité, cette parenthèse hors du temps vous invite à découvrir le cheval sous un regard authentique et sensible.
Pour les séances du mercredi, la soirée se poursuivra dans une ambiance chaleureuse avec un dîner à la guinguette du Monastère de Consolation. .
Val, Parc et Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle équestre Les Comtois en Folie
L’événement Spectacle équestre Les Comtois en Folie Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-06-06 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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